Samsung Galaxy S9 Özel Renkle Gelecek
2018 yılında gelecek olan Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu, "özel" bir renge sahip olacak.
Özellikle üst seviye akıllı telefon modelleri teknik altyapı ve özellikleriyle artık oldukça güçlüler, fakat en nihayetinde onları çekici kılan tarafı sahip oldukları tasarım ve renk seçenekleri. Hatta bazı modellerin bazı renkleri var ki, ilgi odağı oluyor. Bunlardan Apple iPhone 7'nin özel olarak hazırlanan Red sürümü ve öte yandan Samsung Galaxy Note 7'nin Corel Blue rengi büyük ilgi görmüştü hatırlarsanız. Yeni gelen haberlere göre ise Samsung, gelecek amiral gemisi Galaxy S9 için de özel bir renk üzerinde çalışıyor.
SamMobile'a konuşan bazı kaynaklara göre Samsung, Galaxy S9 modelini yeni bir renkle piyasaya sunacak. Siyah, mavi ve altın renk seçeneklerinin yanına gelecek olan diğer renk seçeneği ise mor. Listeye mor rengi ilave edeceği konuşulan Samsung'un, bu rengi yalnızca Galaxy S9'a mı uygulayacağı, yoksa sonraki telefon modellerine de mi yansıtacağı şimdilik bilinmiyor. Öte yandan elbette mor renkli bir Galaxy S9 görebileceğimiz de keza. Zira her ne kadar kaynağın sağlam olduğu belirtilse de, bu şimdilik bir söylenti.
Söylentilere göre...
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus halefinin 2018 yılının ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Bu tarih mart ayı olabilir, fakat şimdilik kesinleşen bir şey yok.
Galaxy S9'a ilişkin bilinen söylentiler yalnızca mor renkli seçeneğinin olacak olması değil. Bilgilere göre Galaxy S9, Snapdragon 845 yonga setini ve güncel Exynos işlemcisini kullanacak. Tasarımı Galaxy S8'e benzeyecek olsa da, birtakım güncellemeler göreceğiz. Bunlar özellikle telefonun arka yüzünde yer alan kamera bölümünde olacak.
Galaxy S9 hakkında en heyecan verici söylenti ise, telefonda ekrana entegre parmak izi sensörüne yer verileceği. Elbette çift kameranın yer alma ihtimalinin doğruluğu da farklı bir heyecan yaratıyor. Son olarak Galaxy S9 hakkında bilinenler arasında, 3 farklı modelle geleceğinin yer aldığını da söyleyelim. İki modeli zaten biliyoruz. Üçüncü model ise muhtemelen Galaxy S9 mini olacak.
Ercan Uğurlu
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