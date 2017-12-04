Samsung Galaxy S9 Özel Renkle Gelecek

2018 yılında gelecek olan Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu, "özel" bir renge sahip olacak.

Samsung Galaxy S9 özel renkle gelecek

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