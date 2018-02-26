Samsung Galaxy S9 Reklamı Televizyonlarda

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ reklamı televizyonlarda dönmeye başladı. İşte yeni amiralin reklamı...

  • Ercan Uğurlu
Oynat İşte Samsung Galaxy S9 reklamı Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ reklamı televizyonlarda dönmeye başladı. İşte yeni amiralin reklamı...

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