Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Tanıtıldı!
Samsung, Amazon Fire'a rakip olacak "ultra ucuz" tableti Galaxy Tab A 8.0'ı resmi olarak tanıttı!
- Ercan Uğurlu
Tablet pazarı geçmiş yıllara göre oldukça küçülmüş olsa da, burada hala büyük oyuncular mücadele veriyorlar. Amazon gibi Samsung da ucuz tablet piyasasında var olmaya çalışıyor ve şimdi, yeni ucuz tableti Galaxy Tab A 8.0'ı (2019) tanıttı.
Güçlü bir tablet arayanlar sorunsuz bir kullanım için iPad'e yöneliyorlar. Zira Android tarafında akıllı telefonlardan bozma teknik kadro ile daha büyük ekran deneyimi sunan tabletler, iPad'ler karşısında kullanım ömrü bakımından avantaj sağlamazken, fiyat noktasında da büyük avantaj sunmuyorlar. Ancak illa Android işletim sistemine sahip bir tablet arayanlar pazarda çok sayıda modeli bulunabiliyor. Samsung'un Galaxy Tab A 8.0 modeli de bunlardan biri konumunda.
Galaxy Tab A 8.0 (2019), Snapdragon 429 yonga setiyle çalışıyor, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. 32 GB'lık bir alanın bir tablet için yeterli olmayacağı düşünüldüğünde, tablette ayrıca bir microSD kart yuvasının olması son derece güzel.
Tablette 5100 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor ve 3.5 mm kulaklık girişine de sahip. Ayrıca ana kamera, bu modelde 8 MP'e güncellenmiş. Ön kamera ise, 2 MP çözünürlük sunuyor.
Samsung'un Galaxy Tab A 8.0 (2019) modeli, özellikle "ultra ucuz" bir tablet arayanlar için, giriş seviyesi özellikleriyle önemli bir alternatif olabilir. Böylece Güney Koreli şirketin ucuz fiyat politikasıyla Amazon'un Fire tabletlerine alternatif olması mümkün.
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