Samsung Galaxy Tab S6 Tanıtıldı!
Samsung, yeni üst seviye tableti Galaxy Tab S6'yı resmi olarak tanıttı. İşte Galaxy Yab S6 ve bize sundukları...
Samsung, yeni tableti Galaxy Tab S6'yı tanıttı. Samsung'un sektördeki imzası S Pen ilk önce yazı yazma ve çizim yapma aracı olarak ortaya çıkmıştı; ancak süreç içinde bir yaratıcılık ve verimlilik ortağına dönüştü. Şimdi Galaxy Tab S6'nın uzaktan kontrol edilebilme özelliği ve kablosuz şarj edilme olanağı, S Pen kullanıcılarını daha güçlü kılıyor ve onlara daha ileri düzeyde bir kontrol sunuyor.
Dahili BLE uzaktan kumanda özelliğinin yanı sıra, S Pen ile uzaktan kontrol özelliği el ve beden hareketi fonksiyonu, daha kolay selfie'ler ve videolar çekmenizi ve tablet elinizde değilken bile multimedya içeriğini kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bunlara ilaveten S Pen, 10 saate kadar pil ömrü ve kablosuz şarj olanağına sahip. S Pen'in bataryası 0.35mAh kapasiteye sahip. Tabletin kendisi ise, 7.040mAh'lık bir batarya ile geliyor.
Galaxy Tab S6'nın kalbinde, 7nm 64-bit Octa-core işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 6GB RAM ile destekleniyor. Sunulan dahili depolama alanı ise 128 GB.
Galaxy Tab S6 ile birlikte Samsung DeX'in yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu da kullanıcılara sunuluyor. Böylece hiç sorunsuz bir şekilde PC benzeri bir deneyime geçebiliyor, çoklu-görev ve görüntü deneyiminizi optimize edebiliyorsunuz. Galaxy Tab S6'nın Book Cover klavyesine eklenen DeX fonksiyon tuşu ile bir dokunuşta DeX'i aktive edebiliyor ve kapatabiliyorsunuz. Daha üst düzeyde bir işlevsellik için klavyede yapılan ince ayarla cihaza bir S Pen bölmesi, serbest açılı katlanabilir ayak, fare özelliği gören dokunmatik yüzey eklenmiş.
Cihazın hem hafif hem daha taşınabilir olmasını sağlayan 5.7 mm'lik ince gövdesinde, Samsung'un tablet üzerindeki ilk Ultra Geniş Açılı çift kamera sistemi bulunuyor (13MP + 5MP). Ultra Geniş Açılı Kamera 123 derecelik görüş alanı ile manzara ve peyzaj fotoğraflarını neredeyse insan gözünün gördüğü şekle yakın bir biçimde kayda geçirebiliyor. Aynı zamanda Nöral İşlemci Ünitesi, geliştirilmiş efektleri sayesinde profesyonel kalitede fotoğraf çekilmesini mümkün kılıyor. Ön kamera ise, 8MP çözünürlük sunuyor.
Galaxy Tab S6'da, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunuyor.
Galaxy Tab S6'nın 10.5 inçlik WQXGA Süper AMOLED ekranıyla birlikte AKG ve Dolby Atmos özellikli dörtlü hoparlörler de dikkat çekiyor. Unity ve Unreal Engine gibi lider konumundaki oyun platformlarıyla gerçekleştirilen ortaklıklar, grafik, ses ve akıllı donanım ve yazılımların bir araya gelmesiyle, Samsung'un iddiasına göre Galaxy Tab S6 üst kalitede oyun oynama deneyimi sunuyor. FPS, ekran gecikmeleri, yükleme süresi ve daha birçok özelliğin optimizasyonu sayesinde Galaxy Tab S6 ile oyun deneyimi, güçlü işlemci ve Yapay Zeka özellikleriyle donatılmış Game Booster ile üst düzeye çıkarılmış durumda.
Galaxy Tab S6, Türkiye'de Ağustos sonunda Duman Grisi ve Gök Mavisi renklerinde tüketicilerin beğenisine sunulacak.
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