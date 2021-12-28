Samsung, Galaxy Tri-Fold ile Ekranı 2 Yerine Üçe Katlayacak!

Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 akıllı telefonları katlanabilir yapısı sebebiyle akıllı telefon kullanımında yeni bir kilometre taşı olurken, Güney Koreli şirket yakın bir gelecekte daha fazla katlanan akıllı telefonlara imza atmayı hedefliyor. Bugüne kadar sizlerle Samsung'un bu yöndeki çalışmalarına işaret eden pek çok patent örneğini paylaştık. Şimdi bunlar arasına yeni biri daha katılıyor.
LetsGoDigital tarafından tespit edildiği üzere, şirket yeni bir patent daha almış. Adının Galaxy Tri-Fold olduğu iddia edilen telefon, esnek ekranı sayesinde 3'e katlanabiliyor. 3 kat katlandığında standart bir akıllı telefon görünümüne kavuşan Galaxy Tri-Fold, tamamen açıldığında ise dev bir tablet haline gelebiliyor. Üzerinde HDMI bağlantısı bulundurması da beklenen telefonun, bu bağlantı sayesinde bir monitör olarak kullanılabileceği de patentte yer alan bilgiler arasında.
Patent örneklerine göre çift menteşe yapısını benimseyen Galaxy Tri-Fold, Galaxy Z Fold 3'te olduğu gibi içe doğru katlanırken, aynı zamanda Huawei Mate X gibi dışa doğru da katlanabiliyor. Böylece kullanım şeklini çeşitlendireceği düşünülen telefonda, ana ekran üzerinde parmak izi sensörü de yer alıyor. Öte yandan ekran altı kameranın kullanılacağı ve buna 3'lü arka kamera kurulumunun da eşlik edeceği iddia ediliyor.
Dediğimiz gibi bugüne kadar Samsung cephesinden pek çok katlanabilir akıllı telefon patenti gördük. Ancak bunlardan hangisi üzerinde yoğunlaşır, hangisi gerçeğe dönüşür, bu sorunun cevaplanması için bir süre beklememiz gerekecek.
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