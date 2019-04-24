Samsung Galaxy View 2 Ortaya Çıktı!
Samsung'un yeni tableti Samsung Galaxy View 2 ve özellikleri ortaya çıkıyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un uzunca bir süredir merakla beklenen Galaxy View 2 tableti yüzünü gösterdi. Ekim 2015 tarihinde çıkan Galaxy View'den sonra bir dizi söylenti çıkmış, Samsung'un yeni tabletinin 17.5 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı ve özellikleriyle ilgili spekülasyonlar yapılmıştı. Sonra ise beklendiği gibi bir tablet modeli görememiştik. Aradan yaklaşık 4 yıl kadar geçti ve sonunda Galaxy View 2 karşımıza çıktı.
Samsung, Galaxy View 2'yi henüz resmi olarak tanıtmış değil. Ancak cihazın görselleri SamMobile tarafından sızdırılmış durumda. Daha önceki sızıntılarda söylendiği gibi 17.5 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak olan Galaxy View 2, Exynos 7885 işlemci ve 3 GB RAM gibi teknik özellikleri de barındırıyor.
Galaxy View 2'nin işlenmiş görsellerinde, ekranın arkasında kasaya entegre bir standın olduğu görülüyor. Arkasında daire biçimli bir boşluk bulunduran bu stand, aynı zamanda bir kapak şeklinde ekranı koruyacak gibi görünüyor. Fakat kapak ekranın üzerine kapatıldığında, ortadaki boşluğun ne gibi bir özellik göstereceği şimdilik gizemini koruyor.
Gelen bilgilere göre Galaxy View 2, ilk etapta AT&T operatör için özel olarak üretilecek. Ancak sonrasında ABD dışındaki diğer pazarlar için de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
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