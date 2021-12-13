iPhone 13 "Steve Jobs Özel Sürümü" Tanıtıldı; Ama Apple Tarafından Değil!

Fiyatıyla dudak uçuklatan iPhone 13 Steve Jobs Edition özel sürümü tanıtıldı. Ama bu tanıtımı yapan Apple değil!

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13 "Steve Jobs Edition" Tanıtıldı

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