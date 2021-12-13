iPhone 13 "Steve Jobs Özel Sürümü" Tanıtıldı; Ama Apple Tarafından Değil!

Geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz dinozor dişli iPhone 13 Pro modelini satın alma şansınızı kaçırdıysanız, yeni alternatif ilginizi bir hayli çekebilir. Tabi "biraz" paranız varsa... Caviar, Apple hayranları için iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in 2007 yılına piyasaya çıkan orijinal iPhone'dan parçalar içeren yeni özel sürümlerini hazırladı.
Caviar'ın iPhone 2G Edition olarak isimlendirdiği yeni ürün, ilk Apple iPhone'da yer alan parçaları içeriyor. Ancak elbette telefonun geri kalan kısmı iPhone 13 standartlarında. 120Hz ekran yenileme hızına sahip ProMotion ekran ve kameralar gibi iPhone 13'ün tüm özelliklerini içeren iPhone 2G Edition, tasarımıyla da oldukça özel bir görünüme sahip. Özel sürümün arka kapağında kabartmalı bir Apple logosu ve hemen altında da Steve Jobs imzası bulunuyor.
Bu telefonlara sahip olmak için ödemeniz gereken tutar ise biraz tuzlu. iPhone 13 Pro'nun fiyatı 7060 Dolar olarak belirtilirken, iPhone 13 Pro Max ise 7600 Dolar fiyatıyla Caviar'da şu an satışta. Ürünlerin özel sürüm olduğunu ve stoklarla sınırlı olduğunu da söyleyelim.
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