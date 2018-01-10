Samsung Galaxy X, Aralık 2018'te gelebilir!
Çok konuşulan ancak bir türlü gerçeğe dönüşmeyen telefonlardan Galaxy X'in çıkış tarihi, gerçekten bu sene olabilir mi?
Samsung'un katlanabilen ekranlı telefonuyla tanışacağımız yıl, 2018 mi olacak? En son dedikoduya göre bu olabilir, ancak yılın neredeyse en sonuna kadar beklemeniz gerekebilir.
EtNews'a konuşan sektör kaynaklarına göre Samsung, Mart'ta katlanabilir ekranları "geliştirecek", ekran panellerini Eylül ayında üretecek ve telefonun kendisinin üretimine Kasım'da başlayacak. Bunun ardından Galaxy X olarak bilinen telefon, Aralık'ta veya 2019 başında piyasaya sürülecek.
Kaynaklara göre Galaxy X, 7,3 inç'lik esnek bir OLED ekranla gelecek. Ekran kitap gibi içe doğru katlanabilecek. Cihaz katlanmış durumdayken onu telefon gibi kullanabileceksiniz. Açıldığında ise daha çok tablete benzeyecek.
Samsung, katlanabilen telefonun Galaxy X ile bugünkü amiral gemilerinden de yüksek bir cihaz kategorisi oluşturmak istiyor gibi görünüyor. Bu durumda Galaxy S9'dan, Galaxy Note 8'den ve hatta iPhone X'ten pahalı bir Galaxy X ile karşılaşabiliriz.
Tabi tüm bunlar, bu dedikodunun doğru olduğunu varsayarsak geçerli. Samsung'un mobil bölümünün başındaki Koh Dong-jin, daha önceki bir konuşmasında "bir çıkış tarihi hakkında konuşmak şu an zor. Düzgün ürün tanıtımları yapmak istiyoruz ve şu an için biraz erken gibi görünüyor," demişti ve bazı dayanıklılık sorunları yaşadıklarını söylemişti. Bu yüzden yeni dedikodu, bizi yanıltıyor da olabilir. En azından Galaxy X'in çok yakın bir zamanda tanıtılmayacağı söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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