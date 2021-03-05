Samsung, Galaxy XCover Serisini 4 Yıl Sonra Güncelledi, XCover 5 Tanıtıldı

Tam da 2017'den beri piyasada olan Samsung'un "dayanıklı" telefonu XCover 4'ün yeni modelinden umutlar kesilmişken, Samsung XCover 5 geldi. İşte XCover 5 ve özellikleri...