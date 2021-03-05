Samsung, Galaxy XCover Serisini 4 Yıl Sonra Güncelledi, XCover 5 Tanıtıldı

Tam da 2017'den beri piyasada olan Samsung'un "dayanıklı" telefonu XCover 4'ün yeni modelinden umutlar kesilmişken, Samsung XCover 5 geldi. İşte XCover 5 ve özellikleri...

Samsung XCover 5 tanıtıldı

Samsung'un, mobil çalışma için tasarlanmış sağlam cihazlardan oluşan Galaxy XCover serisindeki son telefonu piyasaya sürdüğünden bu yana dört yıl geçti. Koreli dev, 2017'den beri piyasada olan XCover 4'ün gerçek halefi olan XCover 5'i duyurdu.

XCover 5, dört yıllık bir süre boyunca bekledikten sonra, XCover 4 üzerinden birçok yükseltme ile birlikte geliyor. 2 0GHz'de çalışan sekiz Cortex-A55 çekirdeği içeren bir Exynos 850 yonga setine sahip. RAM bellek miktarı iki katına çıktı ve 4 GB'a ulaştı. Dahili depolama da dört kat artırılarak 64 GB yapıldı. Yeni model, 15W hızlı şarjı destekleyen 3.000 mAh batarya kullanıyor.

Ekran biraz daha büyük. 5,3 inçlik bir HD çözünürlüklü TFT panel kullanılmış. Telefon zorlu ortamlar için tasarlandığından, eldivenle dokunmatik ekranı kullanabilmeniz için Eldivenli Dokunma özelliğine sahip. Sadece tek bir arka kamerası bulunuyor, 16MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Selfie kamerasının çözünürlüğü 5 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı kullanıyor.

Beklenildiği gibi, XCover 5 toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikasına sahip ve MIL-STD-810H standardını da karşılıyor. Şarj için bir dizi Pogo pimi, telefonun kilidini açmak için yüz tanıma ve yanda bir programlanabilir tuş içeriyor. EMV L1 sertifikası ile NFC'yi de destekliyor. Son olarak da, işletim sistemi olarak Android 11 kullanıyor.

Galaxy XCover 5, bu ay Asya, Avrupa ve Latin Amerika gibi pazarlarda satışa sunulacak, sonra diğer bölgelere de genişleyecek. Fiyatlandırma bilgileri henüz açıklanmadı.

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