Samsung, Galaxy Z Fold Satışlarını Durdurdu

Şimdilerde Samsung'un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'ün tanıtılmasını bekliyoruz. Yeni katlanabilir modelin eli kulağındayken, selef modeller olan Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold ve öte yandan Galaxy Z Flip 5G modellerinin de satışına devam ediliyor. Ancak ABD'de satışlarda bir gariplik var. Zira Samsung, mağazadan Galaxy Z Fold 2 satışlarını kaldırmış durumda.
ABD'den gelen haberlere göre Samsung, Galaxy Z Fold 2 satışlarını sonlandırdı. Ancak buna karşın daha önceki modeller olan Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip 5G modellerinin satışlarını sürdürüyor. Bunun, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon serisine yönelik planlarının bir parçası olduğu düşünülüyor.
Galaxy Z Fold 3 için artık sadece 1 ay kaldı. Ağustos ayında tanıtılması ve hemen akabinde de piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Fold 3'ü takiben Galaxy Z Flip 3 de tanıtılacak. Bu nedenle Samsung, özellikle Galaxy Z Fold 2'nin sevkiyatları yerine tüm enerjisini Galaxy Z Fold 3'e ayırmak istiyor olabilir.
Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün fiyatları ve Türkiye satış tarihi de henüz netlik kazanmış değil. Belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız.
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