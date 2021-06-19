Samsung, Galaxy Z Fold Satışlarını Durdurdu

Samsung, yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 3 beklenirken Galaxy Z Fold 2'nin satışlarını durdurma kararı aldı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy Z Fold Satışlarını Durdurdu

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