Spotify, Clubhouse'a Rakip Oldu: Yeni Uygulama Greenhouse Hazır!

Clubhouse'un hayatımıza girmesinden bu yana, hemen hemen tüm sosyal medya sitelerinde ve platformlarında, sesli sohbet çözümlerini uygulamak için farklı yollar deneme konusunda büyük bir eğilim yaşanıyor. Twitter Spaces'ten Facebook veya Telegram'a kadar neredeyse tüm bilinen platformlar bu yükselen trende bir şans vermek istiyor.
Bu trende katılan son isim ise, Spotify oluyor. Spotify, canlı sesli sohbetlere odaklanan ayrı bir uygulama olan Greenroom'un yayımını duyurdu. Uygulama şu anda 135 ülkede hem iOS hem de Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.
Spotify Greenroom, temel olarak Spotify tarafından Mart ayında satın alınan bir Locker Room uygulaması olarak tanımlanabilir. Şu anda bu Locker Room uygulaması yeni kimlik ve özelliklerle tekrar hizmete giriyor.
Spotify, Greenhouse ile sanatçılar ve izleyiciler arasındaki mesafeyi birbirleriyle özgürce etkileşime girebilecekleri bir platform sunarak kapatmak istiyor. Kullanıcılar müzik, kültür, eğlence ve sporlar gibi konuları tartışan odalara katılabiliyor.
Uygulamanın kendisi Spotify için ikonik olan yeşil renkli bir temaya sahip ve arayüzü Clubhouse'a oldukça benziyor. Spotify hesabı olan herkes Greenhouse'a kaydolabilir ve oturum açtıktan sonra canlı odalara ev sahipliği yapabilir veya katılabilir. Ayrıca isterseniz bir oda oluşturabilir, bu odayı paylaşarak arkadaşlarınızı tartışmaya katılmaya davet edebilirsiniz.
Ancak platform, sanatçılara ve diğer dinleyicilere karşı profesyonelce davranmanızı bekliyor, bu nedenle, bir tartışmaya katılmadan hemen önce nefret söylemiyle ilgili davranış kuralları ve toleranssızlık politikası hatırlatılıyor.
Odaya girdikten sonra, konuşmacıların ve dinleyicilerin listesini görebiliyorsunuz ve orta alt kısımda, diğer kişileri oda hakkında bilgilendirmenizi sağlayan bir paylaşım simgesinin yanı sıra "elinizi kaldırın" simgesi yer alıyor.
Görüşmeleri kaydetme seçeneği de bulunuyor ve Spotify, görüşme bittiğinde kaydı posta yoluyla gönderiyor. Ayrıca kullanıcılar, bir oda oluştururken bir sohbet oturumunu etkinleştirebiliyor. Clubhouse'da sohbet etme özelliği bulunmuyor ve Greenhouse'daki kullanıcılar, ilk günden itibaren bu özelliğin kendilerine sunulmasından memnun kalacaklar.
Ayrıca Spotify, bir içerik oluşturucu fonu da duyurmayı planlıyor ve söylenilenlere göre bu fon, içerik oluşturuculara veya kullanıcılara etkileşim veya popülerlik seviyelerine göre ödeme yapmak için kullanılacak.
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