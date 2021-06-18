Spotify, Clubhouse'a Rakip Oldu: Yeni Uygulama Greenhouse Hazır!

Spotify da yeni trende katılarak Clubhouse'a rakip oldu. Spotify'ın yeni uygulaması Greenhouse, Clubhouse'un sunduğu hemen her şeyi kullanıcılarına sunuyor!

18 Haziran 2021 10:02

Levent Öztürk