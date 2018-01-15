Samsung, Gizlice Katlanabilir Telefonunu Tanıttı!

Samsung iddiaya göre katlanabilir telefonunu CES 2018'de gizli ve özel bir bölümde "seçilmiş kişilere" sergiledi!

Samsung, gizlice katlanabilir telefonunu tanıttı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung, CES 2018'de Flip'i Tanıttı
Galaxy S9'un Kutusu, Özelliklerini Ortaya Çıkardı
HTC U Play Türkiye'de Satışta!
Özel test: Orta segment 7 akıllı cep telefonu!
Windows 10'un Mesajlaşma uygulaması yenilendi

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir