Samsung Görme Engellileri Hedefleyen Patenti

Samsung'un yeni patenti, akıllı saatlerde Braille alfabesi ile yazı yazmak için geliştirilmiş bir yöntem üzerine.

Samsung Görme Engellileri Hedefleyen Patenti

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