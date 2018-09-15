Samsung Görme Engellileri Hedefleyen Patenti
Samsung'un yeni patenti, akıllı saatlerde Braille alfabesi ile yazı yazmak için geliştirilmiş bir yöntem üzerine.
Samsung, dünya genelinde her yıl yüzlerce patent başvurusu yapıyor. Bunların çoğu, kullanım şekilleri ve alanları hemen anlaşılamayacak kadar teknik olmasına rağmen, bazıları oldukça açık ve nispeten basit. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Güney Kore'de dosyalanan patent, bunlardan birisi.
Patent, görme engelli insanların akıllı saatteki döner çerçeveyi kullanarak nasıl braille alfabesi ile metin gireceğini tarif etmekte. Kullanıcıya çerçeveyi döndürerek altı noktalı karakteri yazmasına izin vererek braille girişi sağlıyor. Şirketler, ürün ve hizmetlerini engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirmek için daha çok ses temelli etkileşim modellerine gitse de, Samsung'un diğer yaklaşımları da araştırıyor olması olumlu bir nokta.
Samsung şu anda zaten akıllı saatlerinde çerçeve tabanlı bir gezinme seçeneği sunuyor. Akıllı saat ekranlarının küçük boyutları göz önüne alındığında, Samsung'un dönebilen çerçevesi çoğu kullanıcı tarafından zaman zaman kullanışlı olarak görülüyor. Braille girişi gibi yenilikçi ve anlamlı özellikler için aynı mekanizmayı kullanmak bu özelliği sadece daha eşsiz ve arzu edilir kılacaktır. Bunun gibi fikirler Samsung'a çok fazla para kazandırmayabilir, ancak şirketin en yeni cihazlarını daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya çalıştırması ticari anlamda da olumlu bir hamle.
Samsung'un bu teknolojiyi gelecekteki akıllı saatlerine dahil edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Tüm patentlerin ticari ürünlere dönüşmediğini hatırlatmakta fayda var.
Yavuz Alp Şimşek
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