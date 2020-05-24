Samsung, Katlanabilir Telefonları İçin 3 Yeni Patent Daha Aldı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları arasında Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip ilk tanıtılan modeller arasında bulunuyor. Galaxy Fold, açıldığında bir tablet görünümü kazanırken, Galaxy Z Flip ise katlandığında bir cüzdan şekline bürünüyor. Güney Koreli şirket, katlanabilir akıllı telefonlarının bir sonraki jenerasyonu için ise yeni bir patente başvurmuş.
Alınan patentler, katlanabilir telefonların tasarımına yönelik değil; ekran teknolojilerine hitap ediyor. Samsung, Galaxy Fold'da özel bir plastik film kullanmış, Galaxy Z Flip'te ise Ultra İnce Cam (UTG) malzemeye yer vermişti. Böylece Galaxy Z Flip, bu alanda ilk cam ekranlı model olmuştu. Zira Huawei Mate X, Huawei Mate Xs ve Motorola Razr da ekranlarında plastik bir yüzeye yer veriyor.
Galaxy Z Flip'in ekranının tamamen cam malzemeye sahip olması, elbette telefonun fiyatını da bir hayli yukarıya çekti. Zira Samsung, bu cam paneli kendi üretmedi ve farklı bir tedarikçiden temin etti. Bu malzemenin 40 dolarlık maliyetinin bulunması ise, Samsung'u kendi patentini almaya itmiş.
Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonlarında kullanmak üzere 3 yeni ekran patenti aldı. Bunlar, Polyimide film, Polyimide film + UTG ve UTG şeklinde. Böylece katlanabilir telefonlarının ekran malzemelerini de kendi üretecek olan şirket, maliyeti de kısmış olacak.
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