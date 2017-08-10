Samsung Keyboard, Google Play'e Geldi!
Samsung, bir uygulamasını daha Google Play Store'a taşıdı. Ama ne yazık ki hepimiz için değil...
Samsung'un kendi telefonlarına özel klavyesi Samsung Keyboard, Play Store'a eklendi. Bu gelişme sayesinde Samsung telefon sahipleri, uygulamayı güncellemek için sistem güncellemelerini beklemek zorunda kalmayacaklar.
Hemen belirtelim; Samsung Keyboard'un Play Store'a gelmesi, onun tüm telefonlara açıldığı anlamına gelmiyor. Hatta uygulama şimdilik sadece Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı destekliyor, ancak bu destek gelecekte muhtemelen genişleyecek.
Play Store'daki Samsung Keyboard, şu an uygulama için birkaç hata onarımından fazlasını içermiyor. Tabi gelecekteki güncellemelerden daha fazlasını bekleyebiliriz.
Galaxy S8 veya S8+ sahibiyseniz, Samsung Keyboard'a buradan ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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