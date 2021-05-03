Samsung Neo QLED 8K TV'lere Wi-Fi 6E Sertifikası Geldi!

Samsung'un 2021 serisi Neo QLED TV'leri, Wi-Fi Alliance (WFA) tarafından stabil ve güvenilir kablosuz bağlantı sunan cihazlara verilen Wi-Fi 6E sertifikasını alan ilk TV serisi oldu.

Neo QLED 8K TV'lere Wi-Fi 6E Sertifikası Geldi!

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