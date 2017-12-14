Samsung, Notebook 9 Serisini Tanıttı

Samsung, yeni Windows 10 işletim sistemli Notebook 9 serisini duyurdu.

Samsung, Notebook 9 serisini tanıttı

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