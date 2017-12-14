Samsung, Notebook 9 Serisini Tanıttı
Samsung, yeni Windows 10 işletim sistemli Notebook 9 serisini duyurdu.
Samsung, dizüstü bilgisayar platformunu genişletme düşüncesinde. Notebook 9 serisi dizüstü bilgisayar duyurusunu yapan Güney Koreli şirket, yeni seri içinde mobil platformda özgürce kullanılacak modeller bulunduracak.
Yeni Samsung PC'ler, 8 çekirdekli Intel Core i7 U-Serisi işlemciler içerecek. Bunun anlamı yüksek performans elbette. Ayrıca laptop'larda Metal12 olarak adlandırılan malzeme kullanılacak. Samsung'un deyimine göre bu malzeme, alüminyumdan daha hafif.
Notebook 9 serisi Samsung dizüstü bilgisayarlar, 13.3 inç ve 15 inç arasında ekran boyutlarıyla gelecek. Grafik kısmında NVIDIA GeForce MX150'yi göreceğimiz Notebook 9 serisinde, ekranlarda Full HD çözünürlük yer alacak. Bu arada Smasung, bu cihazlar için daha çekici bir deneyim vadediyor ve hafifliğin yanında incelik konusunda da ince çalıştıklarını söylüyor.
Elbette hafiflik ve incelik derken, yeni Notebook 9 serisi modellerde 360 derece dönebilen ve katlanabilen tasarımlar da göreceğiz. Öte yandan kalem desteği de yer alacak. Bununla Samsung Book ve Note serisinin kalem deneyimini Notebook 9 serisine de yansıtma düşüncesinde olan Samsung, yeni modellerini sadece birkaç hafta içinde başlayacak olan CES 2018 Fuarı'nda ziyaretçilerle paylaşacak. Notebook 9 ve Notebook 9 Pen, önümüzdeki ay Kore'de ise satışa sunulacak. Yeni ürünler Türkiye'ye ne zaman gelir; bu sorunun cevabı CES 2018'den sonra netleşecektir.
Ercan Uğurlu
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