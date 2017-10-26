Samsung OLED TV Bekleyenlere Kötü Haber!

Samsung, OLED TV kararını verdi: Samsung'dan OLED TV bekleyenler, beklemeye devam edecekler.

Samsung OLED TV bekleyenlere kötü haber!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Steam'den hediye kartı işlevi!
iPhone X, Uygulamalar Arasında Takılmadan Geçiyor
Android ve iOS için 5 Microsoft Uygulaması
Vestel Venus e3 n11.com'da Satışta!
İnternetin En Fena Çuvallayanları!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir