Samsung, Oyunculara Özel 10nm DDR4'ü Duyurdu!
Samsung, sektörün ilk 32GB DDR4 SoDIMM belleğini üretmeye başladığını duyurdu. Peki şimdi ne olacak?
Samsung, teknoloji alanında hemen her kulvarda koşuyor, teknoloji geliştiriyor. Pek çok alanda ilklere imza atan Güney Koreli şirket, şimdi de oyunculara özle bir çözümle karşımızda. Samsung yaptığı duyuruda, sektörün ilk 32 GB kapasiteli DDR4 SoDIMM belleğini üretmeye başladığını paylaştı. Yeni 10 nanometre teknolojisi ile, mobil PC sınıfı oyunculara önemli ölçüde daha yüksek kapasite, daha yüksek hız ve daha düşük enerji tüketimi iddiasında olan Samsung'un bu duyurusu, şirketin bellek pazarının kıdemli başkan yardımcısı Sewon Chun'dan geldi.
Sewon Chun, Samsung'un üretimine başladığı 32 GB DDR DRAM modüllerinin, dizüstü bilgisayarlardaki oyun deneyimini geliştiriceğini söyleyerek, daha yüksek güç sunacağını belirtti. Öte yandan premium seviyesi dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar pazarı için gelişmiş hız ve kapasiteye sahip en gelişmiş DRAM portföylerini sunmaya devam edeceklerinin de müjdesini verdi.
Samsung'a göre yeni bellek donanımı, son nesil bellekler özelinde birkaç iyileştirmede bulunuyor. Örneğin, 16 GB SoDIMM modülünü, 20 nm sınıfı 8 GB DDR4 ile kıyaslayan Samsung, yeni teknolojinin yüzde 11 oranında performans yüzde 39 oranında da düşük güç tüketimi sunduğunu ortaya koyuyor.d
Güney Koreli şirket, yeni bellekleri ne zaman göreceğimiz hakkında ise belli bir tarih vermedi.
Ercan Uğurlu
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