Samsung, Oyunculara Özel 10nm DDR4'ü Duyurdu!

Samsung, sektörün ilk 32GB DDR4 SoDIMM belleğini üretmeye başladığını duyurdu. Peki şimdi ne olacak?

Samsung, oyunculara özel 10nm DDR4'ü duyurdu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP öneriyor: Tatil için teknolojik ürünler!

5 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Her Web Tarayıcısı İçin 17 Temel Kısayol
20 GPU Destekli Asus Anakart Geliyor
Vestel Müşteri Hizmetleri Ödülleri Topladı
iPhone X Gibi Bir Motorola mı Geliyor?
HTC U12+ İnceleme

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir