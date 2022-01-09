Samsung, Sizi Dijital Kaz Dağları'na Götürüyor!

Samsung ile şehirleri en iyi rehberlerin anlatımıyla keşfetmeyi sağlayan seyahat uygulaması Piri, yeni yerleri görmeyi seven seyahat tutkunları için bir iş birliğine imza attı.
İş birliği kapsamında, Piri ekibi "Samsung Galaxy A72 ve A52 ile Acayip İyi Rota: Kaz Dağları" isimli yeni bir sesli rehber hazırladı. Rehberde seyahat tutkunlarını Samsung Galaxy A Serisi'nin katkılarıyla hazırlanan, yeşiliyle büyüleyecek, oksijeniyle başını döndürecek, hikâyeleriyle derinden etkileyecek #acayipiyi bir rota bekliyor. Ünlü çizer ve karikatürist Emrah Ablak'ın sesiyle hayat verdiği rehberde kullanıcıların tur boyunca telefon ekranlarında görecekleri fotoğraflar, Samsung'un fotoğraf elçileri Ahmet Erdem ve Taylan Çıdam tarafından Samsung'un Galaxy A72 ve Galaxy A52 akıllı telefonları ile çekildi. Rehber tüm Samsung kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.
Piri uygulamasını bu link üzerinden indirerek bu eşsiz dijital tura hemen çıkabilirsiniz.
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