Samsung, Sizi Dijital Kaz Dağları'na Götürüyor!

Samsung ve seyahat uygulaması Piri, imza attıkları iş birliği ile seyahat etmeyi sevenlerin Kaz Dağları'nın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını keşfedebilecekleri bir dijital tur hazırladı.