Samsung, Sizi Dijital Kaz Dağları'na Götürüyor!

Samsung ve seyahat uygulaması Piri, imza attıkları iş birliği ile seyahat etmeyi sevenlerin Kaz Dağları'nın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını keşfedebilecekleri bir dijital tur hazırladı.

Samsung, Sizi Dijital Kaz Dağları'na Götürüyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Anker Nebula ailesinin yeni üyesi: Nebula 4K TV Stick Android TV
Önemli Rakibinin Davasından Vaz Geçmesi, Tesla'ya Nefes Aldrtıı!
Sanal Gerçeklik Gözlüğüyle, Her Yerden Kontrol Edilen Robot: Beomni
Samsung, Sizi Dijital Kaz Dağları'na Götürüyor!
TCL, NXTWEAR AIR Giyilebilir Teknoloji Gözlüklerini Tanıttı

 

 