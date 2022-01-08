Korsan Film İzlemenin Bir Zamanlardaki Efsanesi Popcorn Time Tamamen "Öldü"

Bir zamanlar, Netflix izlemek kadar kolay bir biçimde korsan film izlemenin yolunu açan Popcorn Time uygulaması tamamen kapandı. Aslında orijinal geliştiricileri, hizmeti 2014'te zaten kapatmıştı. Ancak proje açık kaynak kodlu olduğundan dolayı, diğer geliştiriciler kaldıkları yerden devam edebildiler. Popcorn Time o zamandan beri birkaç kez daha "öldü" ve yeniden "canlandı." Son kapanış haberinin nedeni ise, uygulamaya olan ilginin azalması.
Geliştiriciler Popcorn Time web sitesine son yedi yılın "Popcorn Time" arama kelimesinin performansını gösteren bir grafik koydular. Burada uygulamaya olan ilginin nasıl düştüğü açıkça görülüyor. Google Trends açısından bakıldığında uygulamaya olan ilgi önce yükseliyor, sonra düşüyor ve bir daha hiç geri yükselmiyor.
Bloomberg'in haberine göre, Popcorn Time'ın arkasındaki grup bir e-posta ile kapanışı duyurdu. Kapanma nedeninin kanuni veya açılan davalarla ilgili olup olmadığı konusunda tek bir cümle bile bulunmuyor. Ancak zamanında Hollywood stüdyoları, servisi ve bu servisi kullanan bazı kullanıcıları dava etmişti. Popcorn Time işletmecileri ise, sistemin peer-to-peer kullanıma dayalı olduğundan dolayı bu filmleri sunucularında tutmadıklarını söyleyerek kendilerini savunmuştu.
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