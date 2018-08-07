Samsung tabletler gerilemeye devam ediyor
Apple her şeye rağmen daha fazla iPad satarken Samsung, tablet piyasasında güç kaybetmeye devam ediyor...
Bir zamanlar hızla büyüyen küresel tablet piyasası, uzun zamandır düşüş içerisinde. IDC ve Canalys tarafından yayınlanan Q2 2018 küresel tablet dağıtımı verilerine göre akımın yakında değişmeyecek gibi gözüktüğü söylenebilir. Her iki raporda da, Q2 2017 performansıyla bile eşleşmek için mücadele eden birçok tedarikçi bulunuyor ve bir kez daha tüm tablet dağıtımlarında bir düşüş yaşandığı gözüküyor.
IDC Dünya Geneli Çeyreklik Tablet İzleyicisi'nden alınan veriler, küresel tablet pazarının yıllık %13,5 düşüşle 33 milyon adede düştüğünü gösteriyor. Apple, 11,5 milyon tabletle, mütevazı ancak etkileyici bir %0,9 yıllık büyüme göstererek en üst sıradaki yerini korumayı başardı. Samsung, çeyrek içerisindeki dağıtımın sadece 5 milyon adet tablet ile %16,1 oranında düştüğünü gördü. Şirket, %15,1 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşmeyi başardı – ancak bu oran Apple'ın %34,9'luk payının yarısından daha az. Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi, en yüksek yıllık büyümeyi %7,7 oranı ile Huawei göstererek üçüncü sıraya yerleşti. Amazon, tablet dağıtımında %33,5'lik bir düşüşle en kötü çeyreğe sahipti.
IDC, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Tab S4'ün, Samsung'un tablet pazarındaki konumunu değiştirecek çok şey yapamayacağını düşünüyor.
Strategy Analytics'in sunduğu Q2 verileri, IDC'nin bulgularını aynı şekilde ancak biraz daha farklı sayılarla yansıtıyor. Strategy Analytics, küresel tablet pazarının yıllık %6 düşüşle 2018'in ikinci çeyreğinde 40,9 milyon adede düştüğünü söylüyor. Samsung, ikinci kez %12,2 pazar payı ve dağıtımda %13 oranında düşüşle ikinci sırada yer alıyor.
Samsung'un tablet piyasasındaki performansının büyük bir sürpriz olduğu söylenemez. Etkileyici olmayan yeni yayımlar, yüksek fiyatlandırma ve Google'ın Chrome OS tabletlerine yüzünden, Samsung, Android tablet piyasasından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Chrome OS tabletleri ana akım haline geldikten sonra bu durumun değişip değişmeyeceği ise asıl soru olarak görülebilir...
Levent Öztürk
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