Samsung TV, iTunes ve AirPlay 2'yi Destekleyecek
Apple ile Samsung, beklenmedik bir işbirliği kararına vararak TV içeriklerini geniş bir kitleye ulaştırma yoluna girdi
Apple'ın değişmekte olan iş modelini gözler önüne seren bir karar, iki rakip teknoloji devini bir araya getiriyor. Cupertinolu dev Apple, Samsung ile anlaşmaya vararak Samsung Akıllı TV'lerde iTunes ve AirPlay 2 desteğini sunacak.
Güney Koreli teknoloji devinin geçtiğimiz gün duyurduğu işbirliği kapsamında iTunes içerikleri ilk kez Windows PC'ler dışında bir platformda sunulacak. Samsung'un işbirliği duyurusunda Apple'a ait içeriklerin "iTunes Movies and TV Shows" ismini alacak yeni bir uygulamada sunulacağı belirtiliyor. Uygulamanın önümüzdeki Mart ya da Nisan ayında kullanıcılarla buluşabileceği belirtiliyor. Uygulamanın çıkışı ile beraber 100'den fazla ülkede Samsung TV kullanıcıları iTunes çatısı altında sunulan içerikleri satın alabilecek, kiralayabilecek ve sahibi oldukları içerikleri izleyebilecekler.
Samsung'a göre iTunes içeriği, Samsung Akıllı TV'lerde bulunan Bixby dijital asistanı ile entegre hâlde bulunacak ve içeriklere bu yolla kolaylıkla ulaşılabilecek.
Bu, aynı zamanda daha önce de duyduğumuz Apple'ın aile dostu video yayın servisi projesinin bir parçası olarak da görülebilir. Servisin Netflix ile rekabet hâlinde olması bekleniyor.
Her akıllı üründe olduğu gibi bir akıllı televizyon kullanmak, gizlilik riskleri içeriyor. Bu konudaki hassasiyeti ile bilinen Apple ise Samsung Akıllı TV'lerde bulunan reklam takibi özelliklerinin iTunes Filmler ve TV Gösterileri uygulaması üzerinde çalışmayacağı konusunda güvence veriyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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