Samsung ve Microsoft'tan Galaxy Note 10 Ortaklığı!
Samsung ve Microsoft arasında bir süredir devam eden ortaklık, Galaxy Note 10 serisi ile birlikte yeni bir döneme girdi!
- Levent Öztürk
Samsung ve Microsoft, tüketicilerin üretkenliğini arttırmak için stratejik ortaklıklarında yeni bir adımı duyurdular. Yeni Galaxy Note 10 serisi ve Galaxy Book S ile beraber iki firma artık her zamankinden daha yakın ve kullanıcıların "cihazlar, uygulamalar ve hizmetler arasında kesintisiz üretkenlik deneyimi" sunacaklarını söylüyorlar.
Galaxy Note10 modellerinde bazı popüler Microsoft hizmetleri tüketicilerin kullanımı için entegre olarak hazır olacak. Örneğin yeni cihazlar, optimize edilmiş bir Outlook uygulamasına sahipler ve e-postalarınızı, takviminizi, kişilerinizi ve dosyalarınızı tek bir yerde yönetmenize yardımcı olacak. Yeni S Pen ile de kullanıcılar e-postaların, takvim etkinliklerinin ve kişilerin üzerine yaklaştıklarında kısa ön izlemeler görebilecekler.
Sonbahardan başlayarak, Samsung'un Galeri uygulaması, fotoğrafları Microsoft OneDrive ile eşleştirme seçeneği sunacak ve bu sayede fotoğraflara her cihazdan kolay bir şekilde erişmeniz mümkün olacak. Google Photos zaten bu tür bir hizmet sunuyor ancak eğer fotoğraflarınızı güvende tutmak için Samsung'u tercih ediyorsanız, OneDrive bulut depolaması iyi bir alternatif olacaktır.
Galaxy Note10 serisi için önem taşıyan son haber ise "Windows'a Bağlanma" özelliği olacak. Bu özellik cihazlardaki Hızlı Panele eklenmiş durumda ve PC üzerinde mesaj göndermenize, bildirimleri yönetmenize, fotoğrafları eşleştirmenize ve telefonunuzu yansıtmanıza imkan tanıyor. Çoğu kişinin sürekli olarak telefon ve bilgisayar arasında geçiş yaparak çalışması gerektiği günümüz dünyasında bu özelliğin kullanışlı olacağı kesin.
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