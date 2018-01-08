Samsung ve Warner Bros, HDR10+ İçin El Sıkıştı

HDR10+'ı seçen dev şirket, 4K içeriklerini Samsung'a özel HDR10+ ile sunacak.

Samsung ve Warner Bros, HDR10+ için el sıkıştı

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