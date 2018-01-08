Samsung ve Warner Bros, HDR10+ İçin El Sıkıştı
HDR10+'ı seçen dev şirket, 4K içeriklerini Samsung'a özel HDR10+ ile sunacak.
Bir yanda Dolby Vision, diğer yandan ise HDR10+ yer alırken, sular gittikçe ısınıyor. İki video standardının arasındaki mücadelede safını HDR10+'tan yana seçen Samsung ise, bunu kızıştıran taraf oluyor. Zira HDR10+'ı destekleyen film şirketleri arasına bir yenisini daha ekledi. Artık Warner Bros da 4K HDR10+ destekliyor.
Dolby Vision'a kıyasla ücretsiz bir alternatif olarak sunulan HDR10+, 20th Century Fox, Amazon Prime Video ve Panasonic tarafından destekleniyordu. Şimdi buna Warner Bros'u da katan Samsung, böylece elini kuvvetlendiriyor.
HDR10+ standardının endüstri çapında benimsenmesi, üreticilerin ve ev eğlencesi dağıtımcılarının Dolby Vision'a yaptıkları telif ücretlerine tabi olmamaları sebebiyle daha ucuz televizyon modelleri ve elbette içerik maliyetleri anlamına geliyor. Bu anlamda bu teknoloji sektörün yararına gibi görünüyor. Kullanıcıların dikkat etmeleri gereken şey ise, televizyon satın alırken üzerinde HDR10+ logosu aramak.
Ercan Uğurlu
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