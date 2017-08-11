Samsung, Web Tarayıcısını Diğer Android'lere Yayınladı!
Samsung'un web tarayıcısı Samsung Internet, bu özellikleriyle Android'de iddialı bir hale gelmeyi umuyor!
Samsung, web tarayıcısının yeni sürümü Samsung Internet'i yayınladı. Yeni Android'li telefonların çoğunda çalışan web tarayıcısı, kademeli olarak Play Store'a yerleştiriliyor.
Android'li cihazların çoğunda Google'ın web tarayıcısı Chrome tercih ediliyor ancak Samsung, hevesini kaybetmemiş görünüyor. Güney Koreli firmanın web tarayıcısı, Android 5.0 (Lollipop) veya üzeriyle çalışan bir telefona ihtiyaç duyuyor. Google, Mozilla, Microsoft ve Apple'ın web tarayıcılarında olduğu gibi Samsung Internet ile yer işaretlerini ve sekmeleri bilgisayarınızla eşitleyebiliyorsunuz. Bu işlev için Samsung'un Chrome eklentisini yüklemeniz gerekiyor.
Yeni sürüm, görme zorluğu çeken kullanıcıların tarayıcıyı daha kolay kullanmasını sağlayacak yüksek karşıtlık görüntü moduyla geliyor. Menüye entegre reklam engelleme özellikleri ise tarayıcıyı Opera ve Brave gibi tarayıcılara rakip yapabilir.
Samsung'un tarayıcısı, Chrome'un arkasındaki açık kaynak kodlu proje Chromium'a dayanıyor. Tabii ki bu, Samsung'un tarayıcıyı kolaylıkla geliştirdiği anlamına gelmiyor ve firma bunun bizzat altını çiziyor: "Chromium'daki işlevleri almakla yetinmiyoruz, ona ve web standartlarına aktif olarak katkıda bulunuyoruz."
Zeynel A. Öztürk
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