Samsung, Web Tarayıcısını Diğer Android'lere Yayınladı!

Samsung'un web tarayıcısı Samsung Internet, bu özellikleriyle Android'de iddialı bir hale gelmeyi umuyor!

Samsung, Tarayıcısını Diğer Android'lere Yayınladı

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