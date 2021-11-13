Samsung, Windows 7 ve macOS Kullananlara Artık DeX Desteği Vermeyecek!

DeX, hiç kuşkusuz Samsung'un şimdiye kadar sunduğu en iyi üretkenlik yazılımlarından biri. Büyük bir ekrana (monitör veya TV) kablolu ya da kablosuz olarak bağlandığında, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi, masaüstü benzeri bir kullanıcı arayüzünde kullanmanızı sağlayan Samsung DeX, macOS veya Windows çalıştıran bir bilgisayarda bile çalışıyor.
Bilgisayarınızda düzenli olarak DeX kullanıyorsanız, ne yazık ki sizin için kötü bir haberimiz var. Samsung, gelecek yıldan itibaren macOS ve Windows 7 (veya daha eski bir işletim sistemi) çalıştıran bilgisayarlarda DeX'i desteklemeyi bırakacağını duyurdu.
Samsung DeX'i macOS üzerinde çalıştıran kullanıcılar, şimdiden bu konuda bildirimler almaya başladı bile. Güney Koreli firma ayrıca, DeX ile ilgili web sayfasını "Mac/Windows 7 işletim sistemleri için DeX hizmeti Ocak 2022'den itibaren sonlandırılacaktır. Daha fazla soru veya yardım için lütfen Samsung Members aracılığıyla bizimle iletişime geçin" şeklinde güncelledi.
Bilgisayarlarında halihazırda DeX yüklü olan kullanıcılar kullanmaya devam edebilecek, ancak şirket artık güncelleme sunmayacak ve destek vermeyecek.
Windows 7 kullanıcıları, bilgisayarlarını Windows 10'a veya yakın zamanda piyasaya sürülen Windows 11 işletim sistemine yükselterek bu sorunun üstesinden gelebilir. macOS kullanıcıları ise, artık bilgisayarlarına DeX yazılımını indiremeyecek. Samsung, daha önce de Linux için DeX'in bir beta sürümünü yayınlamıştı, ancak kararlı bir sürüm yayınlamadan bu proje de iptal edilmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın