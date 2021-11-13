Galaxy S21 FE'nin Resmi Görüntüleri de Sonunda İnternete Sızdırıldı!

Galaxy S21 FE'ye ait olduğu iddia edilen ve resmi gibi görülen bazı pazarlama materyalleri internette ortaya çıktı. Görüntülerde, Galaxy S21 ile neredeyse aynı olan kamera düzeni gibi temel tasarım özellikleri de doğrulanmış gibi görünüyor. Ayrıca görüntüler, telefonun 120Hz ekrana sahip olacağı, 6,4 inç Süper AMOLED ekranla geleceği ve 32MP selfie kamerasını barındıran bir ekran deliği bulunduracağı dikkat çekiyor. Optik bir ekran altı parmak izi sensörü, biyometrik kimlik doğrulamasını gerçekleştirecek.
CoinBRS tarafından sızdırılan görüntülerde bazı önemli Galaxy S21 özelliklerini de onaylanıyor. Arka kamera dizisinin 64MP birincil kamera sensörü, ultra geniş açılı lens ve derinlik sensörü içerdiği söyleniyor, bu da telefonun telefoto lens ile geleceğini öne süren önceki sızıntılarla çelişiyor.
Sızdırılan Galaxy S21 FE pazarlama materyalinin sergilediği detayların pek çoğunu oldukça uzun bir süre önce zaten öğrenmiştik. Yani görüntüler çok fazla sürpriz barındırmıyor. Yine de kesin bilgilere ancak, telefon CES 2022'de tanıtıldığında ulaşabileceğiz...
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