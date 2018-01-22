Samsung, Yavaşlatma İddialarını Yine Reddetti!
Samsung, eski bataryaya sahip cihazlarını yavaşlattığı iddiasını bir kez daha cevapladı!
Düşük kapasiteli bataryalara sahip eski iPhone'ların yavaşlatıldığı haberleri ilk olarak birkaç ay önce duyulmaya başlanmıştı. Apple, bataryaları kendi kendine eskiyen eski iPhone'ları yavaşlattığını sonunda doğrulamıştı. Firma bu yaptığı yüzünden çok fazla tepki ile karşılaştı ve durum için özür de diledi, şimdi ise "planlı eskitme" davaları ile uğraşıyor.
İnsanlar doğal olarak, Samsung gibi diğer üreticilerin de bu planlı yavaşlatmayı yapıp yapmadığını merak ettiler. Samsung böyle bir şey yapmadığını üç hafta önce zaten doğruladı. İtalyan soruşturmacılar, firma üzerinde araştırma başlatmıştı.
Samsung planlı eskitmeyi doğru bulmuyor
Apple'ın planlı yavaşlatmasından şikayetçi insanlar, firmanın kullanıcıları yeni iPhone almaya zorlamak için bunu yaptığını düşünüyor. Ama firmanın kendi söylediğine göre bu, kazara olan kapanmaları önlemek için yapılan bir şey. Eski bataryalara sahip cihazlar, işlemciye fazla yük bindiğinde bunu kaldıramayıp beklenmedik şekilde kapanabiliyorlar.
Apple, bu eski bataryaların baş edemeyeceği durumları ortadan kaldırmak için işlemcileri yavaşlattığını söylüyor. Şimdi ise firma, bu yavaşlatmayı istediklerinde devre dışı bırakmaları için eski iPhone sahiplerine bir yama yayınlayacak.
Samsung'a karşı ise böyle bir iddiada bulunan olmamıştı ama İtalyan Pazar ve Rekabet Kurumu, Samsung'un üzerine gitmeyi bırakmıyor. Samsung, bir kere zaten böyle bir şey yaptığını inkar etmişti. Son olarak ise şu açıklamayı yayınladı:
"Samsung, bir cihazın hayat süresi içinde performansını düşürmek için yazılım güncellemeleri çıkarmıyor. İtalya'da İtalyan Pazar ve Rekabet Kurumu'nun soruşturmasında gerçekleri netleştirmek için sonuna kadar işbirliğine açığız."
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın