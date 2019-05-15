Samsung, Yeni Nesil Tabletler İçin Çalışıyor
Samsung, model isimleriyle dikkat çeken, iki yeni üst seviye tablet üzerinde çalışıyor!
Samsung'un yeni tabletleri, sızan model numaralarına bakacak olursak önemli geliştirmelerle gelebilir.
GalaxyClub'a göre Samsung, SM-T860 ve SM-T865 model isimli tabletler üzerinde çalışıyor. Samsung'un Tab S serisinin önceki amiral gemisi üyeleri, SM-T8xx model numaralarını kullanıyordu. Sızıntı, tabletlerle ilgili başka bir ayrıntı vermiyor.
Ancak Samsung'un önceki tabletlerinin kod adlarına baktığımızda, ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Firmanın AMOLED tabletlerinin ilk nesli olan Galaxy Tab S, SM-T80x model koduna sahipti. Geçen seneki Tab S4 ise SM-T83x olarak biliniyordu. Yeni tabletlerin model kodları, Samsung'un numaralandırmada ciddi bir sıçrama yaptığını gösteriyor. Bunun tablet serisinde yapılacak büyük bir yeniliğin işareti olması mümkün.
Yine de sadece model isimlerine bakarak kesin bir sonuca varmak doğru olmayacağından, beklemekte fayda var. Yeni tabletlerin Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılmasını umuyoruz.
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