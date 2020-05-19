Samsung, Yeni Sensörü ile Sony'ye "Hodri Meydan" Demeye Hazırlanıyor

Samsung, yeni gelen bilgilere göre bu kez, Sony'nin uykularını kaçırmaya aday, 50MP'lik bir kamera sensörü üzerinde çalışıyor.

Samsung, 50MP Sensörü Tanıtmaya Hazırlanıyor

Samsung, telefon kameralarındaki atılımlarını devam ettiriyor. Firma, 48MP, 64MP ve 108MP kamera sensörlerinin sonrasında, bir adım geri giderek daha düşük çözünürlüklü bir sensör tanıtmaya hazırlanıyor.

Bilginin geldiği Ice Universe'a göre Samsung, yakında 1/1,3 inç boyutunda 50 megapiksellik bir kamera sensörü tanıtacak. Karşılaştırma açısında 108MP ISOCELL Bright HMX'in 1/1,33 inçlik bir sensör olduğunu ve 0.8µm piksel boyutuna sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla beklenen 50MP'lik sensörün pikselleri, biraz daha büyük olacak. Bu sensör, Sony IMX700'ye rakip olabilir.

Piksel boyutu daha büyük olan imaj sensörleri, daha yüksek ışık duyarlılığı, dolayısıyla daha iyi düşük aydınlatma performansı sunabiliyorlar. Bu tür sensörler, düşük aydınlatılmış alanlarda çekilen videolarda da daha aydınlık görüntüler sunuyor. Yeni sensörü hangi telefonların kullanacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu arada tanıtımı yakın olmasa da, Samsung'un 150MP'lik, 250MP'lik ve 600MP'lik sensörler üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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