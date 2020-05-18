Galaxy Note 20, Samsung'un Büyük Sorunlarını Bitirecek

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları bugüne kadar kullanıcıları kendinden memnun etmeyi bıraktı. Ancak zaman zaman bazı modellerde birtakım sorunlar da yaşanmadı değil. Zamanında Galaxy Note 7'nin batarya sorunu yaşaması bunlar arasında en ünlüsü olmuşken, yeni nesil Galaxy S serisi de birkaç sorunla karşılaştı. Özellikle Exynos işlemcili Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarının, ABD'de satışa sunulan Snapdragon işlemcili versiyonlarına kıyasla daha düşük performans göstermesi, kullanıcıların canını sıkmışken, ailenin tepe modeli Galaxy S20 Ultra'da da kamera sorunları kendini göstermişti. Ancak Samsung, hatalardan ders çıkartmış gibi görünüyor. En azından gelen bilgiler bu yönde.
Buna göre Galaxy Note 20, Samsung'un sıkıntıları geride bırakacağı bir amiral gemisi olacak. Telefonda yine Exynos'lu işlemcinin kullanılacağı fakat halihazırda Galaxy S20 serisindeki Exynos 990 işlemcinin optimize edilmiş bir modelinin yer alacağı konuşulurken, yeni modelde parmak izi sensörüne özel bir güncelleme de bulunacak.
Bilgilere Galaxy Note 20'de daha geniş bir ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Böylece daha hızlı ve daha doğru tarama yapabileceği söylenen telefon, parmağınız ıslakken de parmak izinini algılayabilecek.
Şirketin daha Galaxy S10 ailesi ile beraber de lanse ettiği bu özellik, daha önce pek de başarılı çalışmıyordu. Fakat Note 20 ile işler değişecekmiş. Bunun ardında yatan sebep ise, Galaxy Note 20'de Qualcomm 3D Sonic Max ultrasonic ekran içi parmak izi tarayıcısının yer alacak olması. Ancak Samsung, bunu yalnızca Qualcomm işlemcili modellerle mi sınırlı tutacak, yoksa her iki versiyonda mı yer verecek, bunu bekleyip göreceğiz.
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