Galaxy Note 20, Samsung'un Büyük Sorunlarını Bitirecek

Samsung'un Galaxy Note 20'yi önümüzdeki yaz aylarında tanıtması bekleniyor. Note 20 için umutlar büyük. Gelen haberlere göre Galaxy Note 20, Samsung'un büyük sorunlarından kurtulacağı telefon olacak. Peki, bu sorunlar neler? Galaxy Note 20, neleri düzeltecek?