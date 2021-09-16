Samsung'un Yeni Ürünü, Koreli Dev İçin Bir İlk Olmaz Özelliği Taşıyor!

Samsung, yerleşik web kameralı ilk monitörünü tanıttı. Webcam Monitor S4 olarak adlandırılan yeni monitör, devam eden COVID-19 salgını sırasında evlerinden çalışmaya devam eden çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış.
Full HD çözünürlükte görüntü üretebilen ekran, 24 inç boyutunda IPS LCD panelden oluşuyor. 250 nit parlaklık oranına sahip olan monitör, 1000:1 kontrast oranına ve 75Hz yenileme hızına sahip. Monitör ayrıca AMD FreeSync desteği de içeriyor.
178 derece görüş açısına sahip olan monitör, 16:9 görüntüleme oranı ve 2W hoparlörlerle donatılmış durumda olurken, üzerindeki web kamerası da 2MP çözünürlüğünde. Video görüşmeleri ve online toplantılar için yeterli olacak seviyede dahili mikrofon da bulunduran monitör, aynı zamanda karşısında uzun süreler çalışılabilmesi için pivot, döndürme ve eğilme gibi ergonomik özellikleri de içeriyor.
Samsung Webcam Monitor S4, yakında Avrupa, Güneydoğu Asya, Güney Kore ve ABD'de satışa sunulacak. Fiyatı ise yaklaşık 327 dolar.
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