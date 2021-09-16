Samsung'un Yeni Ürünü, Koreli Dev İçin Bir İlk Olmaz Özelliği Taşıyor!

Samsung için bir ilk daha: Koreli dev, yerleşik web kamerasına sahip olan ilk monitörünü, özellikle evden çalışanlar için tanıttı...

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Web Kameralı Monitörünü Tanıttı

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