iPhone 13 Pro ve Pro Max tanıtıldı:İşte Yeni Pro iPhone'larn Özellikleri

Apple, "California Streaming" etkinliğinde yeni iPhone 13 serisini tanıttı ve böylece iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin yanında iki yeni Pro iPhone modeli daha hayatımıza girdi: iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max. Tim Cook, yeni iPhone Pro serisini "şimdiye kadarki en Pro iPhone serisi" olarak nitelendirdi.
iPhone 13 Pro ve iPhone Pro Max, iPhone 12 Pro serisine kıyasla daha hızlı ekranlara, daha küçük çentiklere ve yeni renklere sahip. Apple, Pro iPhone 13'lerle birlikte 1000 nit parlaklığa sahip yeni bir Super Retina XDR ekran sunuyor. Şirket, bunun iPhone'daki en parlak ekran olduğunu ve öncekinden yüzde 25 daha yüksek parlaklık sunduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda ProMotion özelliği de iPhone'da ilk kez sunuluyor ve Pro serisine 120 Hz'ye kadar uyarlanabilir ekran yenileme hızları getiriyor. iPhone 13 Pro 6.1 inç ekrana sahipken Pro Max 6.7 inç ekrana sahip
Normal ve mini iPhone 13'ler gibi, Pro serisi de yeni A15 Bionic yonga setini kullanıyor. Ancak Pro modellerinde, diğer modellerin dört çekirdekli GPU'su yerine beş çekirdekli geliştirilmiş bir GPU görüyoruz. Depolama seçenekleri ise 128 GB'tan başlıyor ve ilk kez 1 TB'a kadar çıkıyor.
Apple, iPhone Pro'nun kamera sistemini de yükselterek, 3x optik yakınlaştırmalı yeni 77 mm telefoto kamera gibi daha iyi donanımın yanı sıra otomatik odaklamalı ve daha büyük f/1.8 diyafram açıklığına sahip yeni bir ultra geniş kurulum sunuyor. Apple, bunun düşük ışıkta yüzde 92'lik bir iyileşme sağlayacağını iddia ediyor. Birincil "geniş açı" kamera ise, f/1.5 diyafram açıklığına ve 1.9 mikron piksele sahip.
Apple'a göre iPhone 13 Pro serisi "en profesyonel tasarıma" sahip olan iPhone'ları içeriyor ve yeni bir Sierra Blue renk seçeneği de da dahil olmak üzere dört renkte geliyor. Ön yüzünde yüzde 20 daha küçük bir kamera sistemi var ve arkada üç safir kristal lensi çevreleyen paslanmaz çelik bir kaplama görüyoruz. Aynı zamanda suya ve toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahipler.
A15 Bionic çipin ayrıca daha iyi pil performansı getirmesi de bekleniyor ve Apple, iPhone 13 Pro Max'in geçen yılki modelden 2,5 saat daha uzun süre dayanacağının sözünü veriyor. Bu da onu şimdiye kadarki en uzun ömürlü iPhone haline getiriyor. iPhone 13 Pro'nun ise, iPhone 12 Pro'ya kıyasla 1,5 saatlik bir artış görmesi bekleniyor.
iPhone Pro'nun fiyatı 999 dolardan başlarken, iPhone Pro Max'in fiyatı 1.099 dolardan başlıyor.
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