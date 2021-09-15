iPhone 13 Pro ve Pro Max tanıtıldı:İşte Yeni Pro iPhone'larn Özellikleri

Apple, yeni Pro iPhone'larını, yani iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'i resmi olarak tanıttı. İşte iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in öne çıkan özellikleri ve fiyatları...

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max tanıtıldı!

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