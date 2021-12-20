Samsung'dan, 5 Yıllık Telefonlarına Bir Yeni Güncelleme Daha...

Samsung, artık 5 yıllık olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonları için bir sürpriz güncelleme daha yayınladı. Güney Koreli şirket, aynı sürprizi Eylül ayında da yapmıştı!