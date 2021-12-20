Samsung'dan, 5 Yıllık Telefonlarına Bir Yeni Güncelleme Daha...

Samsung, artık 5 yıllık olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonları için bir sürpriz güncelleme daha yayınladı. Güney Koreli şirket, aynı sürprizi Eylül ayında da yapmıştı!

5 yıllık Galaxy S8'e sürpriz güncelleme

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