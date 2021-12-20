Samsung'dan, 5 Yıllık Telefonlarına Bir Yeni Güncelleme Daha...

Galaxy S8 ve Galaxy S8+, bu yılın başlarında yazılım destek listesinden çıkartılmıştı. Ancak Samsung, Eylül 2021'de akıllı telefonlarına yeni bir güvenlik güncellemesi yayınlayarak herkesi şaşırttı. Ve aynı durum, şimdi bir kez daha yaşandı: Güney Koreli şirket, beş yıllık telefonları için bir yeni yazılım güncellemesi daha yayınladı.
Güncelleme ilk olarak Fransa'da yayınlandı ve kademeli olarak diğer pazarlara da ulaşmaya başladı. Bu güncellemenin, gizlilik ve güvenlikle ilgili çok sayıda güvenlik açığını giderdiği bildiriliyor.
Güncellemeyi henüz almadıysanız, Ayarlar - Yazılım güncellemesi yolunu takip ederek ve İndir ve yükle üzerine dokunarak kontrol edebilirsiniz.
Samsung, 2017 yılının başlarında Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı Android 7.0 Nougat ile piyasaya sürmüştü. Cihazlar, 2018'de Android 8.0 güncellemesini ve 2019'da Android 9 Pie tabanlı One UI güncellemesini almıştı.
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