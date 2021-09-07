Samsung'dan Galaxy Note İçin Şaşırtan Adım: Marka Tescili Yapılmadı!

Samsung, Galaxy Note serisi telefonlarını tamamen öldürmüş olabilir. Marka tescili yapılan markalar arasında Galaxy Note'un olmaması kafaları karıştırdı.

Samsung, Galaxy Note İçin Marka Tescili Yapımadı

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