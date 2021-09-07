Samsung'dan Galaxy Note İçin Şaşırtan Adım: Marka Tescili Yapılmadı!

Samsung'un, bu yıl yeni bir Galaxy Note akıllı telefonu piyasaya sürmeyeceğini biliyoruz. Peki ama Galaxy Note serisinin uzun vadede kaderi ne olacak? Gelen yeni haber, Galaxy Note hayranlarına hayal kırıklığı yaşatabilir.
SamMobile'ın GalaxyClub'a dayandırdığı haberinde, Samsung'un yenilenen ticari markaları arasında Galaxy Note markasının olmadığını söylüyor. Güney Koreli firma, Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S ve Galaxy Z markalarını yenilemişken, Galaxy Note ticari markası listede yer almıyor.
Bunun tam olarak ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor. Ama genel kanı, Samsung'un gelecekte herhangi bir Galaxy Note cihazını piyasaya sürmeyebileceği yönünde. Galaxy Note'un yerini ise, Galaxy Fold serisi alabilir.
Samsung, S Pen desteğini bu yılın başlarında Galaxy S21 Ultra'ya ve geçen ay da Galaxy Z Fold 3'e taşımıştı. Çoğu Galaxy Note hayranı için bu cihazlar, özel bir S Pen yuvasına sahip olmadıkları için Note telefonların yerini tutmuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın