Yeni Bir Galaxy Note İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

Samsung'un bu yıl bir Galaxy Note sunmama kararına karşı, bir Galaxy Note sunulmasını isteyen yeni bir imza kampanyası başlatıldı...

  • Levent Öztürk
Yeni bir Galaxy Note için imza toplanıyor

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Yeni Bir Galaxy Note İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

 

 