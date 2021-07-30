Yeni Bir Galaxy Note İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

Yaklaşık on yıldır ilk kez bu yıl, Samsung yeni bir Galaxy Note üst seviye telefon sunmayacak. Bu, Samsung hayranlarının pek de mutlu olmadığı bir şey. Zira Galaxy Note serisi, gerçekten başka bir cihaza geçmek istemeyen çok sadık bir hayran kitlesine sahip.
Samsung, 2021'de yeni bir Galaxy Note cihazı çıkarmayacağını geçtiğimiz haftalarda doğruladı. Galaxy Note serisinin üretimden kaldırıldığını söylemedi ama en azından bu yıl yeni bir model görmeyeceğimiz artık kesin. Ancak, S Pen'in daha fazla cihaza yayılmasıyla birlikte, bazı hayranlar şirketin sonunda bunu yapabileceğinden endişeleniyor.
İşte bu durumdan endişe eden Galaxy Note hayranları, Samsung'u 2022'nin ilk yarısında yeni bir Galaxy Note üst seviye telefonu piyasaya sürmeye çağıran bir imza kampanyası başlattı. Change.org üzerindeki kampanyada ilk hedef 10.000 imza idi ve haber yayına hazırlanırken imza sayısı 9.500'ü geçmiş durumdaydı.
Eğer siz de bir Galaxy Note cihazının piyasaya sürülmesini isteyen gruptaysanız, kampanyayı imzalayabilirsiniz...
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