Samsung'dan Yeni Batarya Patenti
Samsung'un ortaya çıkan yeni patenti, gelecekteki akıllı saatleri hakkında heyecan verici detaylar içeriyor!
Samsung'un akıllı saatlerinin sıradaki sürümü hakkında çok az şey biliyor olsak da, firmanın yeni bir patenti, yenilikçi bir batarya teknolojisi üzerine çalıştığını söylüyor. Yeni patent, saatin kordonunda bulunan fazladan bataryaya imkan tanıyacak yeni bir konsepti tanımlıyor. Bu batarya teknolojisinin kordonda kullanılabilmesi için hem esnek, hem de ince olması gerekiyor ancak patentte gözükene göre, batarya kordonun her iki ucuna yerleştirilecek ve bu da Samsung'a, saatin kasasında bulunmayan iki ekstra batarya kullanma imkanı tanıyacak.
Bataryanın kordona eklenmesi ile beraber Samsung, saatin ana kasasını başka teknolojiler ile donatabilecek veya saati biraz daha inceltebilecek. Ya da kayıştaki piller ekstra güç sağlayacak ve günlerce şarj ihtiyacı duymayan bir giyilebilir mümkün hale gelecek.
Yine de patent, firmanın kazanılan bu alanı daha fazla özellik için kullanmak istediğini açık bir şekilde belirtiyor ve hatta bir kamera veya parmak izi tarayıcısı da dahil olmak üzere bazı fikirler sunuyor. Diğer fikirlerin arasında ise fazladan kalp ritmi, yakınlık ve kızılötesi teknolojileri bulunuyor.
Bu batarya teknolojisinin firmanın bir sonraki akıllı saati için hazır olup olmayacağı belli değil ancak teknolojinin, gelecekte bir Samsung akıllı saatinde kullanılacağına neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz...
Levent Öztürk
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