Samsung'dan Yeni Batarya Patenti

Samsung'un ortaya çıkan yeni patenti, gelecekteki akıllı saatleri hakkında heyecan verici detaylar içeriyor!

Samsung'dan yeni batarya patenti

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

Mükemmel oyun bilgisayarının olmazsa olmazı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tesla'nın Semi Kamyonu Kaliforniya'da Yakalandı
Apple, Yıllar Sonra Uygulamasını Yeniliyor!
2017, Nakitsiz Toplum Hedefinde Dönüm Noktası
34 Doğa Duvar Kağıdı!
Teknoloji'nin Enleri "İLTEK Günleri" ile YTÜ'de!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir