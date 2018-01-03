Samsung'tan 34 inç'lik Thunderbolt 3'lü monitör!

Samsung, 34 inç'lik Thunderbolt 3 bağlantılı monitörünü CES 2018 öncesinde ortaya çıkardı!

Samsung'tan 34 inç'lik Thunderbolt 3'lü monitör!

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