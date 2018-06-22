Samsung'tan 8TB'lık SSD!
Samsung'un yeni SSD'si, birim alana sığdırdığı depolamayla, özellikle sunucular için çığır açacak!
Veri merkezleri, Samsung'un yeni NVM modülleri sayesinde daha fazla depolamayı daha küçük alana sığdırabilecek. Firmann yeni NVM SSD sürücüsü, 8TB'ı 11cm x 3,05cm alana sığdırıyor. Bu, sunucularda ve ince laptop'larda sıkça kullanılan SSD'lerde kullanılan kapasitenin iki katı.
Yeni SSD, Samsung'un 512GB NAND modüllerinin 16'sını kullanıyor. Her biri 16 katman 256 gigabit 3-bit V-NAND yongasından oluşan bu modüller sayesinde 8TB'lık yoğunluğa ulaşılıyor. Bu yeniliğin mevcut sunucu altyapısındaki sistem yoğunluğunu üç katına çıkarması bekleniyor. SSD, 3.100MB/saniye okuma ve 2.000MB/saniye yazma hızına ulaşabiliyor. Bu hızlar, normal SATA SSD'lerin sırasıyla beş ve üç katı. Böylece kurumsal sunucu sistemlerinde bir 2U rack alanında bir milyon IOPS'tan fazlasına ulaşılabiliyor.
Bu yüksek verimliliğin bir başka anlamı, sonraki nesil geniş çaplı veri merkezlerinin yatırım getirisinin yüksek olacağı. Samsung, 3-bit V-NAND tabanlı SSD'lerinin 512 gigabit sürümünü ise bu sene piyasaya sürmeyi planlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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