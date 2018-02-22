Samsung'tan Galaxy Düşürme Testi Videosu

Samsung, telefon düşürme testlerine önem verdiğini gösteren bir videoyu YouTube kanalında yayınladı...

  • Zeynel A. Öztürk
Oynat Samsung'tan Galaxy Düşürme Testi Videosu Samsung, telefon düşürme testlerine önem verdiğini gösteren bir videoyu YouTube kanalında yayınladı...

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