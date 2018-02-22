Samsung'tan Galaxy Düşürme Testi Videosu
Samsung, telefon düşürme testlerine önem verdiğini gösteren bir videoyu YouTube kanalında yayınladı...
- Zeynel A. Öztürk
Samsung amiral gemisi telefonlarında en son Gorilla Glass teknolojisini kullansa da, cam yüzeyler plastiğe göre daha kolay çatlayıp kırılıyor. Firma YouTube üzerinde yeni yayınladığı bir videoda telefonlarını üretirken yaptığı kapsamlı düşürme testlerini vurguladı.
Düşen telefonları tutmaya çalışan hareketli ellerin göründüğü video, telefonun ne kadar dayanıklı olduğuyla ilgili bir şey sunmuyor. Videonun tek söylemeye çalıştığı, Samsung'un düşürme testlerine önem verdiği. Samsung'un testlere önem verdiği doğru olabilir ancak en sağlam Gorilla Glass bile yere düştüğünde çatlayabiliyor.
Özellikle kavisli Galaxy telefonlar, düştüklerinde daha kolay hasar görebiliyorlar. Bu ekranların değişim ücreti, önceki ekranlara göre oldukça yüksek. Bu yüzden Samsung'un bazı yerlerde bir defalık ekran değişimi promosyonu sunduğunu biliyoruz.
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