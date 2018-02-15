Samsung'tan Galaxy S9 İçin Yeni Videolar!
Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus'ın tanıtımına günler kala birkaç videoyla heyecanı artırmak istiyor!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus+'ın tanıtılmasına iki haftadan kısa bir süre kaldı. Samsung ise resmi tanıtım günü yaklaştıkça yeni videolar yayınlayarak heyecanı yükseltmek istiyor.
Samsung Mobile Kore'nin paylaştığı 15 saniyelik videolar, çok önemli ipuçları vermeseler de Galaxy S9'un kamera yeteneklerinden ve 3 boyutlu emoji işlevinden bazı ipuçları veriyorlar.
İlk videonun neyi anlatmak istediği çok açık olmasa da, performans geliştirmelerinden bahsettiği söylenebilir. 9. saniyedeki yavaşlama, ağır çekim özelliğinin ipucunu da veriyor olabilir. İkinci videoda ise kameranın düşük ışık yeteneklerinden bahsedildiğini açıkça görüyoruz. Üçüncü videoda Galaxy S9'da yer alacağı konuşulan stereo hoparlörler anlatılıyor olabilir. 10. saniyeden sonra ise 3 boyutlu emojilerle ilgili bir ipucuna rastlıyoruz.
Yeni Galaxy S9 tanıtım videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Videolar, heyecanınızı katlamayı başardı mı?
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