Samsung'tan iPhone'a Taş Atan Yeni Reklam

Samsung'un yeni Galaxy videosu, rakibi iPhone'un modasının çoktan geçtiği mesajını vererek Apple hayranlarını kızdırıyor!

Oynat Samsung'tan iPhone'a Taş Atan Yeni Reklam Samsung'un yeni Galaxy reklamı, rakibi iPhone'un modasının çoktan geçtiği mesajını veriyor!

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