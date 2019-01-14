Samsung'tan Telefonların Kısa Geçmişi
Galaxy S10 için hazırlanan Samsung, telefon piyasasında yaptığı yenilikleri böyle sıraladı!
Galaxy S10'un tanıtmaya hazırlanan Samsung, bugüne kadar mobilde yaptığı büyük yenilikleri, paylaştığı bir gönderide sıraladı.
1999'da 10MP kameralı Samsung B600'ü piyasaya süren Samsung, bir televizyonlu telefon bile üretmişti. Akıllı saatlerden önce Samsung'un bir telefonlu saati de bulunuyordu. Galaxy serisinin ortaya çıkmasıyla Samsung, en tepeye oynamaya başladı.
İlk Galaxy S telefon, Mart 2010'da tanıtıldı. 4 inç AMOLED ekranla gelen cihaz, güçlü bir grafik işlemci, 5MP arka kamera gibi zamanı için en iyi özellikleri sunuyordu. Galaxy S'in başarısı, Galaxy S2, Galaxy S3 gibi telefonlarla gelecek senelerde devam etti.
2011'de piyasaya sürülen Galaxy Note, büyük ekranlı, kalemli yeni bir telefon kategorisi ortaya çıkardı. Galaxy Note 4 Edge ise kavisli ekranları piyasayla tanıştırdı. Sonraki modellerde iyileştirilen kavisli ekran, Samsung'un amiral gemisi telefonlarının bir parçası oldu. 2017'de ise Samsung, ekran çerçevesini iyice incelten Infinity Display'i Galaxy S8 ile ortaya çıkardı.
Samsung'un aşması gereken engeller eskisinden daha zorlu, ancak firma heyecan verici projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Firmanın esnek ekranlı telefonunu geçen sene kasımda yapılan geliştirici konferansında kısaca görmüştük. Samsung'un 5G'nin geliştirilmesi ve kullanıma açılmasında da önemli işlevi olacak.
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