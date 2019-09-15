Samsung'un 5G Telefonları Adeta "Uçuyor"
Samsung, henüz çok az sayıda 5G destekli telefon modeli tanıtmış olabilir. Ama bu bile, Koreli devin "uçması için" yeterli olmuş gibi görünüyor!
- Levent Öztürk
Samsung'un teknoloji stratejisi ekibi lideri ve kıdemli yardımcı başkanı JuneHee Lee tarafından Qualcomm'un IFA sunumu sırasında açıklanana göre bu yıl Samsung tarafından 2 milyon adet 5G Samsung akıllı telefon satıldı. Galaxy Fold 5G ve Galaxy A90 5G'nin yaklaşması ile beraber firma, bu yılın sonuna kadar bu sayının iki katına ulaşmasını bekliyor.
Samsung'un piyasada çok fazla 5G telefonu olmadığı düşünülürse, bunun büyük bir başarı olduğu söylenebilir. Firmanın ilk 5G mobil cihazı Galaxy S10 5G, 5 Nisan tarihinde Güney Kore'de piyasaya çıktı ve o tarihten beri, geçtiğimiz ay Galaxy Note 10 5G'nin tanıtımına kadar başka bir 5G telefon piyasaya çıkmadı.
Galaxy S10 5G, 2 ay öncesine kadar Güney Kore'de tek başına 1 milyon satış adedini geçmeyi başarmıştı ve bu da, son iki ay içerisinde de önemli bir satış başarısının varlığını gösteriyor. Galaxy Note 10 5G'nin de 2 milyon satışa ulaşılması için yardımcı olduğu kesin.
Samsung, yılın sonuna kadar 4 milyon 5G akıllı telefon satılacağını tahmin ediyor. Kısa bir süre önce duyurulan Galaxy A90 5G firmanın en ucuz 5G akıllı telefonu olacak ve 749 Euro fiyat etiketi ile gelecek. Galaxy Fold 5G ise, en pahalı 5G akıllı telefon olarak spektrumun diğer tarafında yer alacak.
5G'nin önümüzdeki yıl daha yaygın hale gelmesi bekleniyor ve Samsung'un, 5G özellikli Exynos 980 çipinin 2019'un sonuna kadar seri üretime geçmesi ile beraber daha da yukarılara çıkacağı kesin.
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