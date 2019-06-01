Samsung'un DeX Live'ı Ufukta Göründü
Samsung'un yaptığı yeni telif başvurusu, kullanıcıların aslında daha önce beklediği bir yeniliğin çok uzakta olmadığını söylüyor!
- Levent Öztürk
Avrupa'da bir telif hakkı başvurusu, Samsung DeX yazılımının kablosuz ağ üzerinde çalışan sürümünün yakın zamanda sunulabileceğini gösteriyor. Telif hakkı alınan DeX Live markasının, Galaxy Note 10 ile beraber sunulması da şaşırtıcı olmaz.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kablosuz bağlantılar kurabilen yeni nesil DeX hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu özellik bu yılın başlarında Galaxy S10 için hazır olmasa da, yeni bilgilere göre çok uzun bir süre beklememiz gerekmeyebilir. GalaxyClub üyelerinin fark etikleri Samsun'un Avrupa Birliği'ndeki yeni telif hakkı başvurusu, "DeX Live" markası için yapılmış. Her zaman olduğu gibi teknik detaylar telif hakkı belgelerinden anlaşılamasa da, ilginç bir tanımlama dikkat çekmek için yeterli oluyor. Belgede "DeX Live"ın ilk tanımlaması "mobil cihazın bilgisayara, kablosuz ağlar ile bağlanması" cümlesini içeriyor. Bu açıdan da DeX Live'ın söylentilerdeki kablosuz DeX işlevi olma ihtimali yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor ancak Samsung'un planlarından emin olabilmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
Geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli Samsung DeX güncellemeleri hep yeni Galaxy S veya Note cihazları ile yayımlandı. Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 9, bir yuvaya ihtiyaç duymayan DeX'i getirmiş ve Galaxy Note 10'u DeX güncellemeleri için önemli bir aday yapmıştı.
Yine de yeni nesil Note'un Ağustos ayındaki tanıtımına kadar kesin bir şey söylemek mümkün değil.
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