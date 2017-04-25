Samsung'un Frame TV'si geleneksel TV'lere rakip olacak
Samsung, yakında Avrupa'da satışa sunmayı planladığı Frame TV'leri ile bir hayli iddialı!
Samsung, televizyon pazarının önemli oyuncularından biri. Özellikle son dönemde tanıttığı QLED TV'leri ile 4K HDR ve diğer görüntü teknolojilerini bir araya getiren Samsung, bu defa da Frame TV'leriyle iddialı geliyor.
Lizbon'da düzenlenen IFA Büyük Basın Konferansı'nda konuşan Samsung Görsel Ekran Avrupa Şefi Michael Zoller, geçtiğimiz ocak ayında protetiplerinin CES 2017'de sergilendiği Frame TV'lerin yakında satışta olacağını açıkladı. Görsel kalite anlamında QLED TV'lerin performansını sunacak olan Frame TV'ler, ayrıca tasarım itibariyle de sofistike bir görünüm yansıtacaklar.
Duvarda diğer resim çerçevelerinin yanında bir resim tablosu gibi görünen Samsung Frame TV'ler için "çözünürlükten, boyut ve görüntü kalitesinden çok daha fazlası var," diyen Zoller, televizyonlara ilişkin ise herhangi bir teknik detay açıklamadı.
Samsung'un yeni Frame TV'lerinin mayıs sonunda Avrupa'da satışa çıkması planlanıyor. Ardından ise tüm dünya çapında satışta olacak. 55 inç ve 65 inç ekran boyutlarıyla bulunabilecek Samsung Frame TV'lerin fiyatı ise 2200 Euro'dan başlayacak.
Ercan Uğurlu
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