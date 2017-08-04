Samsung'un Son QLED TV'si Bir Servet Fiyatında!
Samsung'un devasa 4K QLED televizyonunun fiyatı, tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten...
TV'nin en büyük ve en iyisini istiyorsanız, bu size gerçekten bir servete mal olabiliyor. Bu kez bahsettiğimiz televizyon Samsung'tan Q9, QLED serisindeki en son üst uç model. 88 inç ekran boyutuyla bu TV şu an Samsung'un en büyük QLED 4K ekranı ve bu ayrıcalık için 20.000 dolar ödemek zorundasınız. Bu, şu an Amerika'da 9.000 dolara satışta olan 75 inçlik Q9F modelinin iki katı. En ucuz model 55-inç Q7 ise 2.500 dolar.
Bu kadar dolar karşılığında elde ettikleriniz ise şunlar: 88 inç Ultra HD (3,840 x 2,160) çözünürlüklü ekran, 10-bit HDR (maalesef Dolby Vision yok), 240 Hz yenileme, WiFi Direct, Bluetooth (başlık desteği dahil), dört HDMI girişi ve Samsung'un Smart Hub ve Smart Remote'u. Q serisindeki diğerleri gibi, Q9 aşırı derecede ince, neredeyse kenarsız ve 1.88mm transparan optik kablosu sayesinde duvara "arada boşluk olmayacak" şekilde monte edilebiliyor.
Arkasındaki teknoloji Samsung'un son nesil QLED teknolojisi. Bu teknoloji, bir LED arka ışık panelinin önüne yerleştirilen metal katmanlı "kuantum noktalarını" kullanıyor.
Samsung'un AMOLED akıllı telefon ekranlarının ne kadar iyi olduğunu düşününce, Samsung'un OLED TV'lere hiç girmemiş olması şaşırtıcı. Bunun yerine tamamen farklı bir teknoloji olan ve arka ışık gerektiren QLED teknolojisini çıkardılar.
Bazı eleştirmenler ise, Samsung'un ikinci sınıf bir ekran için birinci sınıf para istediğini ve QLED'in OLED ile yarışamayacağını düşünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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