Samsung'un Yeni Saatinden İlk Haberler Geldi!
Samsung'un, Galaxy Note 10'a yakın bir zamanda tanıtması beklenen yeni akıllı saati hakkında ilk haberler gelmeye başladı!
- Levent Öztürk
Samsung, Galaxy Watch'ın ardından, Gear S3 sonrasında Gear Sport'un sunulması gibi, fitness odaklı devam modeli olarak Galaxy Watch Active'i sunmuştu. Gear Sport gibi, Galaxy Watch Active de sadece tek bir ekran boyutu ile gelirken dönen çıkıntı halkaya da sahip değildi. Eğer bir akıllı saat almak istiyor ancak Galaxy Watch Active'i yeterince çekici bulmuyorsanız, birkaç ay içerisinde yeni bir seçeneğe sahip olabilirsiniz.
SamMobile'ın iddiasına göre, Galaxy Watch'ın varisi, Wi-Fi / Bluetooth seçenekleri için SM-R820 ve SM-R830, LTE sürümleri için SM-R825 ve SM- R835 model isimlerine sahip olacak. Galaxy Watch'da olduğu gibi iki model seçeneği söz konusu olsa da, Samsung'un aynı boyut seçeneklerine (42mm ve 46mm) bağlı kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Ayrıca ABD için SM-R827 ve SM-R837 model numaraları ile 5G sürümünün sunulması da mümkün.
Samsung'un 5G akıllı telefonlar ile beraber 5G akıllı saatler sunması, yeni bağlantı standardını yaymak için mantıklı bir hareket olabilir ve telefon satışa sunulduğu sırada da ABD'de 5G ağlar daha geniş bir kitle için hazır olacak.
Ne yazık ki Samsung'un yeni üst seviye akıllı saatini ne zaman satışa sunacağından halen emin değiliz ancak Galaxy Note 10 ile yakın zamanlarda sunulacakları tahmin edilebilir. Renk seçenekleri arasında siyah, gümüş ve altın bulunuyor ve daha fazlasının sunulması da söz konusu olabilir.
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