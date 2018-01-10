Sanal Kıyafetleri Deneyebileceğimiz Bir Ayna!
Amazon'un yeni patenti, üzerimizde sanal kıyafetler deneyebileceğimiz bir teknoloji aynası gösteriyor!
Amazonun moda dünyasındaki yeni hareketi, kıyafetleri gerçekten giymenize gerek olmadan üzerinizde gösteren bir ayna olabilir. GeekWire'ın yazdığına göre firma, tam da bunu tarif eden bir patent kaydı yaptırmış bulunuyor. Aynaları, ekranları, projektörleri ve kameraları kullanarak sistem, bir kişinin yansımasını sanal görsellerle birleştirerek bir karma-gerçeklik yansıması oluşturuyor ve insanları sanal giysileri giyerken sanal arka planlarda gösteriyor.
Amazon, yerleşmiş moda dünyasında biraz dirençle karşılaşsa da, firma yoluna devam etti ve son senelerde çok sayıda moda-odaklı ürün çıkardı. Satış yönünde Amazon, kendi moda markasını ve Stitch Fix benzeri evde giyim deneme hizmetini başlattı. Teknoloji yönünde ise Amazon, hangi kıyafetlerinizin daha gösterişli olduğunu gösteren bir uygulama geliştirdi. Bir de Echo Look var ve bu da sizin kıyafetlerinizin video ve fotoğraflarınızı çekerek ne giyeceğiniz konusunda tavsiye veren ses-kontrollü bir kamera. Bu yeni patentte anlatılan teknoloji, Echo Look'a bir devam gibi görünüyor ve bu teknoloji Amazon'un 3D vücut modeli şirketi Body Labs'ı ekim ayında satın aldığını düşününce çok mantıklı görünüyor.
Tabii biliyoruz ki bir patent bu konuda gerçekten bir ürün yapılacağının garantisi değil ve Amazon'un da böyle bir sözü yok. Ama moda dünyasında sağlam bir yer edinmeye çalışan bir firma için böyle bir ürün çıkarmak akıllıca olacaktır.
H. Hüseyin Öztürk
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